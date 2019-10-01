“التعليم” توجه إداراتها بالاحتفاء بيوم المعلم الأحد

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي

وجهت وزارة التعليم، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق السبت ٦/٢/١٤٤١.

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جاء ذلك في تعميم وجهه نائب وزير التعليم لجميع الإدارات التعليمية، وتضمن التعميم: “انطلاقًا من دور وزارة التعليم في دعم المعلم، وإيمانًا بمكانته، وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به، والرسالة السامية التي يحملها، تشارك المملكة العربية

السعودية المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي أقره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في الخامس من أكتوبر والذي يوافق هذا العام يوم السبت ٦/٢/١٤٤١، حيث إن المعلم أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية التي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم بالنهوض بوطنه، مما يوجب علينا جميعا أن نوليه جل اهتمامنا”.

وطالب نائب وزير التعليم، جميع الإدارات بتفعيل هذه المناسبة يوم الأحد الموافق ٧/٢/١٤٤١ تحت شعار “المعلمون الشباب: مستقبل مهنة التعليم” من خلال الفعاليات والبرامج التي تنفذ على كافة المستويات بإدارة التعليم.

كما تضمن التعميم مقترحات التنفيذ ومنها تخصيص الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى يوم الأحد لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم، تنفيذ مسابقات متنوعة بين الطلاب في الشعر والنثر والرسم والرياضة وغيرها من النشاطات لتحقيق هدف العناية بالمعلم وتعزيز مكانته في مجتمعه وحقوقه على طلابه، وتشجيع ودعم الأفكار الإبداعية في تنفيذ الفعاليات والبرامج، وتنفيذ إدارة الإعلام والاتصال في المناطق والمحافظات حملة إعلامية، استثمار المنصات الإعلامية واللوحات الدعائية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المعلم، توقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والخاصة في إطار المنطقة أو المحافظة لتقديم خدمات مميزة للمعلمين، وتوجيه القيادات التعليمية والمشرفين بزيارة المدارس والمشاركة في الفعاليات والبرامج ويتم تنفيذ برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد المقبل.