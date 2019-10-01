عاجل | “اتحاد المُلاّك” يتيح للمسجلين في البرنامج باقة من خدمات “الصيانة والنظافة”

جدة - عمرو شويل أعلن برنامج اتحاد المُلاّك التابع لوزارة الإسكان عن اتاحة خدمة باقات الصيانة والنظافة مع شركات متخصصة، تسمح للاتحادات اختيار أحد الباقات المناسبة لهم والتعاقد مع إحدى الشركات المقدمة لهذه الخدمات، وروعي في تصميم هذه الباقات احتياجات اتحادات الملاك من حيث الحصول على جودة أعلى وأسعار منافسة لتسهيل أعمال اتحادات الملاك المسجلة رسمياً في البرنامج، والبالغ عددها حتى نهاية شهر أغسطس 2019 نحو أربعة آلاف اتحاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرنامج لتوفير بيئة معيشية وسكنية آمنة، وكذلك تقليل تكاليف الصيانة على أعضاء الاتحادات، حيث تشمل الباقات أعمال الصيانة الوقائية للكهرباء والسباكة، إضافة إلى أعمال مكافحة الحشرات وتنظيف الخزانات ونظافة المرافق المشتركة، وتقديم عدد من الخيارات لصيانة المصاعد.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن أهمية هذه الخدمات التي تُقدم من خلال برنامج اتحاد المُلاّك لأعضاء الاتحادات الفعَّالة تأتي كونها تساهم بشكل كبير في تحسين البيئة السكنية، وتقليل التكاليف المادية على أعضاء الاتحادات، وتوفير حلول تخدم تطوير المساحات المشتركة، وتحسين استخدامها في كافة الوحدات السكنية.

Advertisements

وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تأمين باقات من الخدمات اللازمة لملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من المسجلين في الاتحاد لتنظيم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة، مؤكدا أن وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة سيكون جاذباً ومساعداً للمواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي في تنظيم العلاقة فيما بينهم.

ولفت إلى أن برنامج اتحاد المُلاّك منذ إطلاقه البوابة الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني، يسهم في تقديم عدد من المميزات والخدمات للمستفيدين من ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة إلكترونياً بشكل ميسر يختصر الوقت والجهد للراغبين في التسجيل في البرنامج، وهو ما أسهم في زيادة طلبات التسجيل للاتحادات الجديدة خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن وزارة الإسكان أطلقت برنامج اتحاد المُلاّك منتصف عام 2016، ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك والترابط الاجتماعي بين الملاك لتعزز تنمية المجتمع عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع من السكن الواحد، وتسهيل الوصول للخدمات من خلال منصة موحدة تسهم في التواصل المنظم بين أعضاء الاتحاد الواحد.