فتح باب التسجيل في المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للعنصر النسائي

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) للعنصر النسائي برتبتي ( جندي أول ، جندي ) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .