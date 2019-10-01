وفاة طالب بمدرسة في جدة بعد شجار مع زميله

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - ناصر السلمي

لقي أحد طلاب متوسطة أبو ذر الغفاري بجدة الواقعة بحي قويزة، مصرعه، صباح اليوم، بعد أن سقط على رأسه على الأرض إثر تدافع بينه وبين أحد زملائه أثناء الحصة الرابعة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “الخليج 365”، بأنه وفي قرابة الساعة العاشرة صباحًا وأثناء الحصة الرابعة كان قد تعرض أحد الطلاب لدفع بسيط من قبل أحد زملائه الأمر الذي أدّى به إلى سقوطه على رأسه أرضًا مما أفقده الوعي.

وقامت إدارة المدرسة وعلى الفور بإبلاغ الهلال الأحمر السعودي، والذي تم من خلاله نقل الطالب إلى مستشفى “الجامعة” بجدة ولكن سرعان ما فارق الطالب الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.