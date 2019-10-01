قياس كفاءة أداء أكثر من 2000 عضو ميداني في «الهيئة»

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول أمس, مشروع قياس كفاءة أداء العاملين، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس بمقراتها المختلفة في جميع المناطق التي شملت 43 مقراً لقياس كفاءة أداء أكثر من 2000 عضو هيئة ميداني.

ويهدف المشروع الذي يقوم ببحث وتوظيف المعايير المهنية للوظائف الميدانية بالرئاسة العامة، باستخدام الطرق العلمية في اختيار الموظفين وتعيينهم، مما يضاعف فعالية الأداء وجودة العمل، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة، مما يكفل العدالة والإنصاف بين المتقدمين للتوظيف، وإعطاء معايير وسياسات واضحة للقبول على الوظائف الميدانية التي سيكون لها الأثر الجيد على الموظفين، والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية الحديثة.