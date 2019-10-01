وزارة العمل تودع معاشات الضمان الاجتماعي – رابط الاستعلام عن…

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم إيداع معاشات الضمان لشهر صفر 1441 هـ في حسابات المستفيدين، وبلغت قيمة الإيداع للمبالغ ملياري ريال سعودي شملت المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية من أجل تسهيل توافر الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء وأيضاً تشمل بدل الغلاء المعيشي الذي تم صرفه بأمر من سمو الملك سلمان حفظه الله بأن يتم صرفه بصورة مستمرة مع معاش الضمان الاجتماعي الشهري للذين لا يصرف لهم بدل غلاء مع المعاش التقاعدي.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

صرح المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل وزارة الضمان الاجتماعي أنه تم إيداع مبلغ 2.046.245.859 ريال سعودي في حسابات المستفيدين، فيما شملت المعاشات الضمانية بلغت قيمتها 1.406.903.784 ريال سعودي، وباقي المبلغ يكون لتسديد فواتير الكهرباء وبدل الغلاء، كما تم إيداع مبالغ لحق الالتزامات المدرسية مثل الزي المدرسي وهذا للحالات التي لا يصرف لهم معونة من برنامج تكافل الطلاب.

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رابط موقع وزارة العمل والتنمية

الضمان الاجتماعي هو معاش شهري يصرف للمستحقين المسجلين من المحتاجين الإعانات، ويتم صرف لهم المبالغ بصورة مستمرة من أجل المساعدة على المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطن بالمملكة، حيث أوضحت وزارة العمل أن معاشات الضمان الاجتماعي يتم صرفها من أموال الزكاة، وأشارت الوزارة أنها تقوم بصورة دورية بالعمل على دراسة جميع بيانات المستفيدين المسجلين، ويتم تحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، جاء هذا سعياً من الحكومة لتوفير أفضل الخدمات من أجل حياة كريمة لـ المواطنين.