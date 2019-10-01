شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يلقى حتفه في مشاجرة بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (النشر الإلكتروني)

لقي طالب حتفه إثر مشاجرة مع آخر في متوسطة أبي ذر الغفاري،(خلال اليوم الدراسي) عند الساعة 10 من صباح اليوم (الثلاثاء) بحي قويزة في جدة.

والتفاصيل في بيان من "تعليم جدة" بعد قليل..