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طالب يلقى حتفه في مشاجرة بجدة

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جدة - خالد شويل - حسين هزازي (النشر الإلكتروني)

لقي طالب حتفه إثر مشاجرة مع آخر في متوسطة أبي ذر الغفاري،(خلال اليوم الدراسي) عند الساعة 10 من صباح اليوم (الثلاثاء) بحي قويزة في جدة.

والتفاصيل في بيان من "تعليم جدة" بعد قليل..


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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