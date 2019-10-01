، خلال عام.. محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكم ،

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كشفت وزارة العدل، إصدار محاكم الأحوال الشخصية لنحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440هـ.
وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت ثمار تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف "استئناف بلا ورق"، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى "نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية" وغيرها من الدعاوى.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، تليها الرياض بـ 56390 قضية، ثم الشرقية بـ 31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 17289 قضية، ثم عسير بـ 16081 قضية.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة السادسة بـ 13129 قضية، ثم جازان بـ 10906 قضايا، ثم تبوك بـ 7445 قضية، ثم حائل بـ 5810 قضايا، ثم الجوف بـ 4823 قضية، ثم الباحة بـ 3377 قضية، ثم نجران بـ 3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ 2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة.
خلال عام.. محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-01
كشفت وزارة العدل، إصدار محاكم الأحوال الشخصية لنحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440هـ.
وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت ثمار تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف "استئناف بلا ورق"، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى "نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية" وغيرها من الدعاوى.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، تليها الرياض بـ 56390 قضية، ثم الشرقية بـ 31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 17289 قضية، ثم عسير بـ 16081 قضية.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة السادسة بـ 13129 قضية، ثم جازان بـ 10906 قضايا، ثم تبوك بـ 7445 قضية، ثم حائل بـ 5810 قضايا، ثم الجوف بـ 4823 قضية، ثم الباحة بـ 3377 قضية، ثم نجران بـ 3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ 2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:43 PM
مكة تصدرت القائمة بـ 74154 قضية تليها الرياض بـ 56390
كشفت وزارة العدل، إصدار محاكم الأحوال الشخصية لنحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440هـ.
وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت ثمار تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف "استئناف بلا ورق"، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى "نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية" وغيرها من الدعاوى.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، تليها الرياض بـ 56390 قضية، ثم الشرقية بـ 31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 17289 قضية، ثم عسير بـ 16081 قضية.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة السادسة بـ 13129 قضية، ثم جازان بـ 10906 قضايا، ثم تبوك بـ 7445 قضية، ثم حائل بـ 5810 قضايا، ثم الجوف بـ 4823 قضية، ثم الباحة بـ 3377 قضية، ثم نجران بـ 3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ 2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة.
، خلال عام.. محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكم ،
المصدر : الخليج 365
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