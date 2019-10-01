، بعد تعثر 55 شهراً.. أهالى المجاردة يناشدون الانتهاء من إنشاء أكبر جوامعهم ،

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ناشد أهالي محافظة المجاردة بمنطقة عسير، استئناف مشروع جامع الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي زاد زمن توقف الإنشاء فيه عن ضعف الزمن الإجمالي للمشروع والذي يُعدّ أكبر جامع بالمحافظة وربما بالشريط التهامي من منطقة عسير.
وكان قد سُلِّم المشروع لإحدى المؤسسات منذ منتصف عام 1436 هـ وبمدة زمنية 16 شهراً إلا أن المشروع توقف وأمضى الآن 55 شهرًا، دون إنهاء المشروع، فيما ناشد الأهالي المعنيين بإنهاء تعثر الجامع الذي استبشرت المحافظة بخبر إنشائه.
وتبلغ مساحة الجامع الداخلية أكثر من 2400 متر مربع ويتسع لأكثر من 2300 مصلٍ، ويضم جميع الملحقات ومغسلة أموات وسكن للإمام والمؤذن وملحقات أخرى.
بعد تعثر 55 شهراً.. أهالى المجاردة يناشدون الانتهاء من إنشاء أكبر جوامعهمعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-10-01
ناشد أهالي محافظة المجاردة بمنطقة عسير، استئناف مشروع جامع الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي زاد زمن توقف الإنشاء فيه عن ضعف الزمن الإجمالي للمشروع والذي يُعدّ أكبر جامع بالمحافظة وربما بالشريط التهامي من منطقة عسير.
وكان قد سُلِّم المشروع لإحدى المؤسسات منذ منتصف عام 1436 هـ وبمدة زمنية 16 شهراً إلا أن المشروع توقف وأمضى الآن 55 شهرًا، دون إنهاء المشروع، فيما ناشد الأهالي المعنيين بإنهاء تعثر الجامع الذي استبشرت المحافظة بخبر إنشائه.
وتبلغ مساحة الجامع الداخلية أكثر من 2400 متر مربع ويتسع لأكثر من 2300 مصلٍ، ويضم جميع الملحقات ومغسلة أموات وسكن للإمام والمؤذن وملحقات أخرى.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:22 PM
مشروع سُلِّم لإحدى المؤسسات منتصف 1436هـ بمدة زمنية 16 شهراً ولم ينته
ناشد أهالي محافظة المجاردة بمنطقة عسير، استئناف مشروع جامع الأمير أحمد بن عبدالعزيز الذي زاد زمن توقف الإنشاء فيه عن ضعف الزمن الإجمالي للمشروع والذي يُعدّ أكبر جامع بالمحافظة وربما بالشريط التهامي من منطقة عسير.
وكان قد سُلِّم المشروع لإحدى المؤسسات منذ منتصف عام 1436 هـ وبمدة زمنية 16 شهراً إلا أن المشروع توقف وأمضى الآن 55 شهرًا، دون إنهاء المشروع، فيما ناشد الأهالي المعنيين بإنهاء تعثر الجامع الذي استبشرت المحافظة بخبر إنشائه.
وتبلغ مساحة الجامع الداخلية أكثر من 2400 متر مربع ويتسع لأكثر من 2300 مصلٍ، ويضم جميع الملحقات ومغسلة أموات وسكن للإمام والمؤذن وملحقات أخرى.
، بعد تعثر 55 شهراً.. أهالى المجاردة يناشدون الانتهاء من إنشاء أكبر جوامعهم ،
المصدر : الخليج 365
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