، فاجعة معتز تتكرر في جدة.. وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله داخل المدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة تعليم المحافظة ستصدر بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة

علمت "الخليج 365" من مصادرها عن وفاة طالب بمتوسطة في جدة؛ إثر مشاجرة وقعت مع زميله عند الساعة العاشرة من صباح اليوم داخل المدرسة.

وينتظر أن تصدر إدارة "تعليم جدة" بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة.

وكان قد ورد اليوم وعند الساعة (13: 10) بلاغ من مشرف أمن مستشفى الجامعة، متضمناً أنه نقلت لهم حالة إغماء طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة في حي المنتزهات، وأثناء الكشف عليه في المستشفى اتضح أنه (متوفى) وحسب إفادة مدير المدرسة فإن الطفل المتوفى كان في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض، وتسبب له السقوط بنزيف (داخلي في الرأس).

يذكر أن "الخليج 365" كانت قد تابعت الشهر الماضي قضية وفاة التلميذ معتز طالب الابتدائي بالرياض، خنقًا على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، والتي سجّل فيها والد المتوفى موقفًا إنسانيًا بتنازله لوجه الله.

عبدالعزيز السلمي جدة

هادي العصيمي مكة المكرمة