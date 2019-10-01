حقيقة وفاة عبدالله البرقاوي في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة عبدالله البرقاوي في إحدى مشافي العاصمة السعودية الرياض، دون الكشف عن تفاصيل أوفي من المصادر الرسمية.

وفي وقت سابق، تحول اسم الصحافي السعودي عبدالله البرقاوي من مصدر للمصداقية والأخبار الحصرية إلى اسم مستهدف في نشر الإشاعات والأخبار المغرضة خلال العامين الماضيين.

ويستغل ضعاف النفوس اسم البرقاوي في الترويج لأخبارهم المضروبة لثقة المجتمع وشهرته في السبق الصحفي مما يكون صيدا سهلا في نشر الأخبار على أوسع نطاق لأنها تحمل اسما صحافيا قويا.

Advertisements

ويأتي استخدام اسم صحيفة سبق والبرقاوي إلى ارتباط الاسمين مع بعضهما البعض في نشر الأخبار والسبق الصحفي والأخبار الحديثة حتى أصبح حساب البرقاوي واحدا من المصادر للأحداث في السعودية، والتي يكون جزءا من وصوله لهذا المستوى لارتباطه بصحيفة سبق منذ التأسيس، وأحد أهم أعمدتها الصحفية.

وأكد نائب رئيس تحرير صحيفة سبق عبدالله البرقاوي أن مثل هذه "الإشاعات المغرضة تنال من اسمي، وثقة المجتمع بعد أن وصلنا إلى مرحلة متميزة، ولله الحمد، من عدد القراءات العالية ولانتشار الأخبار التي أكتبها التي كانت سببا في استخدام هؤلاء لاسمي لكي يربطوه بالأخبار الكاذبة التي تستهدف أمن السعودية

