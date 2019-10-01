بين منهك وساجد.. هكذا بدا رجال الدفاع المدني بعد السيطرة على حريق محطة القطار بجدة

رصدت مجموعة من الصور الحالة التي ظهر عليها رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، بعد نجاحهم في السيطرة على الحريق الذي نشب في محطة قطار الحرمين، في عملية امتدت لساعات طويلة.

وأظهرت الصور التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحد رجال الدفاع المدني وهو يصلي، فيما ظهر آخر وهو ممدد على الأرض ويبدو عليه الإنهاك، وظهر ثالث وهو يغسل وجهه بالماء.

وكانت فرق الدفاع المدني قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين في جدة دون تسجيل أي إصابات، فيما تم تعليق رحلات القطار، وأمر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالتحقيق في أسباب الحريق للرفع بها لخادم الحرمين الشريفين.