«الضمان الصحي»: شركات التأمين ملزَمة بتغطية علاج سرطان الثدي

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الثلاثاء، أنّ شركات التأمين الصحي ملزمةٌ بتغطية تكاليف علاج الأورام الحميدة والسرطان، خاصة سرطان الثدي وبحد المنفعة القصوى.

وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، بمناسبة حلول الشهر العالمي لتوعية بسرطان الثدي «الشهر الوردي» الذي يبدأ من 1 اكتوبر الجاري وحتى نهايته، إن حد المنفعة الأقصى لعلاج سرطان الثدي يبلغ 500 ألف ريل خلال مدة الوثيقة، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم.

وأشار المتحدث باسم الضمان الصحي، إلى أنّ الفقرة الثالثة من القسم الثالث بوثيقة الضمان الصحي التعاوني نصت على «تغطية الجراحة والمعالجة التجميلية إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية»، مؤكدًا: أن هذا الأمر ينطبق على مريضات سرطان الثدي إذ أن عملية الترميم تدخل في إعادة تأهيل العضو إلى أداء وظيفته الطبيعية.

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ودعا المتحدث باسم الضمان الصحي، المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، إلى القيام بتعبئة نموذج الإفصاح الموحد الذي يتضمّن ذكر الأمراض مثل: «الأورام الحميدة، السرطان، أمراض المناعة الذاتية أو التصلب، أمراض القلب، الفشل الكلوي، الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي»، والتي لها تأثير مباشر في عملية احتساب قيمة القسط التأميني، مشيرًا إلى أن الإفصاح عن هذه الأمراض بشكل شفاف وكامل يُمكن المؤمَّن لهم للحصول على رعاية صحية تلبي احتياجاتهم، وتتماشى مع منافع واشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.

وأوضح أن وثيقة الضمان الصحي تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، وفقًا لجدول الوثيقة، داعيًا المؤمن لهم للتواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات، واستقبال الشكاوى عبر القنوات التالية الرقم الموحد: (920001177)، البريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، فيس بوك، لنكد إن» على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.

وكانت وزارة الصحة بدأت اليوم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يعد أكثر الأنواع انتشارًا بين نساء المملكة.