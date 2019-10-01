القيادة تهنئ البروفيسور «ألفا كوندي» بذكرى استقلال غينيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدَّى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

يُذكَر أن عينيا تقع في غرب إفريقيا، وكانت تُعرَف سابقًا باسم غينيا الفرنسية، وعاصمتها كوناكري، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة ينتمون إلى 24 مجموعة عرقية، ومن أكبر تلك المجموعات الفولا، ويشكلون 43% من السكان، والماندينكا ويشكلون 35%، والسوسو ويشكلون 20% من نسبة السكان، وتبلغ مساحة غينيا 246 ألف كيلو متر مربع.