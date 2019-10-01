«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على عدة مناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة أمطار ظهيرة ومساء اليوم الثلاثاء، على عدة مناطق بالمملكة.

وأشار الصخري -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

وكذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على: حرة بني رشيد جنوب غرب منطقة حائل، وأمطار خفيفة ومحدودة على بقية أجزاء منطقة حائل.

من جانبها، وجهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها بأمطار رعدية وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ لمستوى الرؤية الأفقية على منطقتي: المدينة المنورة ونجران، خلال الساعات المقبلة.

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وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تبدأ على منطقة المدينة المنورة الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وتنتهي الساعة التاسعة مساء اليوم، بينما تبدأ على منطقة نجران الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم وتنتهي الساعة السابعة مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.