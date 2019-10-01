إيداع مليارَي ريال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر، في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، بقيمة أكثر من مليارَي ريال.

وأوضحت وزارة العمل أن المبالغ المودعة تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وكذلك بدل غلاء المعيشة المُقرَّ بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك؛ إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت مليارين و46 مليونًا و245 ألفًا و859 ريالًا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت مليارًا و406 ملايين و903 آلاف و784 ريالًا، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء التي بلغت 193 مليونًا و108 آلاف و272 ريالًا، كما تم صرف 102 مليون و614 ألفًا و303 ريالات لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى343 مليونًا و619 ألفًا و500 ريال بدل غلاء معيشة.

وأضاف المبارك أنه تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية مباشرةً، كما تم إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة التي لا تُصرَف لأبنائهم إعانةً من برنامج تكافل؛ حيث بلغت قيمتها 37 مليونًا و5 آلاف و360 ريالًا.

وأوضحت الوزارة أن جُلَّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي، هو من أموال الزكاة؛ فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دوريًّا وباستمرار بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.