«مدني جازان» يحذر قاطني المنطقة من «تقلبات جوية وأمطار»

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد بتعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار بين متوسطة وغزيرة.

وأهابت المديرية بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يَرِد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.