«الصحة» تبدأ حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في «الشهر الوردي»

بدأت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالمملكة؛ وذلك تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي «الشهر الوردي» الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

.وأوضحت الصحة أن تسمية الحملة باسم «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن» تأتي نظرًا إلى أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة؛ حيث يعود السبب الرئيسي لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات أن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وأشارت الوزارة إلى أن الفحص المبكر بجهاز «الماموجرام» يكتشف الأورام في مراحله الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مضيفةً أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر، موضحةً أن اكتشاف المرض في مراحله الأولى تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%، مضيفةً أن واحدة من بين كل ثماني نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

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ووجهت الوزارة نصائح تعمل على تقليل الإصابة بسرطان الثدي، منها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة، والكشف بالماموجرام كل سنة إلى سنتين في عمر 40 سنة فما فوق، والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض، وتجنُّب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث، وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًّا، وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، وتجنب السمنة وزيادة الوزن، وممارسة الإرضاع الطبيعي، والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة.

وأضافت وزارة الصحة أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم بعد سرطان الرئة، ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالميًّا، مؤكدةً أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه يسهم في خفض معدل الوفيات، ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95%.

يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلًا للجهود التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والتخفيف من عبء المريضة تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030.