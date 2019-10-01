عائلة الطفلة ابتهال المطيري تبحث عن رسام متمكن.. وعمها يحذر مروّجي الشائعات

من جديد، وفي هاشتاج وصل الترند على تويتر، عادت إلى الساحة قصة الطفلة ابتهال المطيري، التي اختفت قبل نحو 13 عامًا، حينما كان عمرها 3 سنوات، وذلك بعد خروجها من منزل أهلها في المجمعة.

وأكد لـ«عاجل» عم الطفلة المختفية منذ عام 2006، عدم ظهور أي جديد عنها سوى اتصالات تشبه عليها، إلا أن الأسرة تتشبث بأمل العثور عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتوقع بقاءها على قيد الحياة حتى الآن، وأنها تبلغ من العمر نحو 17 عامًا، وقد يكون لديها حساب بتويتر أو غيره، يمكنها من مطالعة ما يكتبه ذووها في رحلة البحث عنها.

وكشف عم الطفلة أن الأسرة تبحث عن رسام متمكن، يمكنه توقع التغيرات التي قد طرأت عليها بحكم سنوات اختفائها لكنهم لم يعثروا على أحد حتى الآن.

وناشد العم من يطلق أي شائعات حول ملابسات اختفاء الطفلة التوقف عنها بسبب الضرر الذي ألحقته تلك الشائعات بالأسرة، مشددًا على أن أي شائعات أو معلومات مغلوطة ستكون سببًا في مقاضاة من يروجها.