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ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني بعد اغتيال عبدالعزيزالفغم وابن سلمان يصدر توجيهات سريعة

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الرياض - - دنيا الخامري

نكبة وطنية!!

رشا الفهد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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