السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالمجلس الأوروبي



بروكسل 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالمجلس الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية للمركز في 44 دولة حول العالم و بالأخص اليمن، متناولاً سجل الانتهاكات الحافل للمليشيات الحوثية تجاه العمل الإنساني في اليمن وسبل ضمان وسلامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المناطق والمحافظات اليمنية بلا استثناء، والحيلولة دون انتهاك الميليشيات الحوثية لها والاستيلاء عليها أو بيعها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية واحتجاز العاملين الميدانيين فيها.

كذلك تطرق الربيعة للمشاريع النوعية التي ينفذها المركز في العديد من البلدان وخصوصًا في اليمن كمشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح حيث يعمل المركز على إعادة طفولتهم المسلوبه ونقلهم من المتارس إلى المدارس، ومركز الأطراف لتعويض من بُترت أطرافهم.

وأبدى السفراء إعجابهم بالعمل الإنساني الذي يضطلع به المركز ومده يد العون للمتضررين في كافة أنحاء العالم بكل حيادية.

// انتهى //

13:53ت م

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