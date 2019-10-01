السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي عضوة في البرلمان البلجيكي



بروكسل 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، عضوة البرلمان البلجيكي مارينا أرينا، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وقدم الربيعة شرحا موجزا عما تقدمه المملكة عبر المركز من دعم إنساني لليمن وغيره من الدول المتضررة والمحتاجة، حيث بلغ عدد المشاريع التي قدمها المركز 1,057 مشروعا في أكثر من 44 دولة بالتعاون مع 168 شريكا وبمبالغ تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل دعم العمل الإنساني.

وأكدت مارينا عن سعادتها بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لخدمة الإنسانية التي تعكس الطابع الأخلاقي للمملكة.

//انتهى//

13:47ت م

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