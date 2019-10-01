السعودية اليوم / تونس تستضيف الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة العرب الشهر الجاري



القاهرة 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف تونس الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية يوم 16 أكتوبر الجاري، لبحث القضايا والموضوعات المشترك بين وزراء السياحة والثقافة العرب.

وأوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح اليوم، أن هذا الاجتماع يعقد في ضوء القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي يتضمن الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية،والمقترحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية

وأفادت أن الاجتماع سيناقش عدد من الموضوعات منها تقرير الأمانة العامة للجامعة حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، ورقمنه التراث السياحة، وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وإيجاد السبل لتمويلها بوصفها روافد العلمية والمعالم المستدامة وللتعريف بالموروث الوطني بالإضافة إلى السياحة المتحفية بالوطن العربي كونها أصبحت تمثل مؤسسة ثقافية تفاعلية مع العديد من المؤسسات الأخرى خدمة للتراث الوطني والمجتمع.

// انتهى //

13:43ت م

0095



القاهرة 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واستستضيف تونس الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية يوم 16 أكتوبر الجاري، لبحث القضايا والموضوعات المشترك بين وزراء السياحة والثقافة العرب.وأوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح اليوم، أن هذا الاجتماع يعقد في ضوء القرار الصادر عن مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي يتضمن الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية،والمقترحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وأفادت أن الاجتماع سيناقش عدد من الموضوعات منها تقرير الأمانة العامة للجامعة حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، ورقمنه التراث السياحة، وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وإيجاد السبل لتمويلها بوصفها روافد العلمية والمعالم المستدامة وللتعريف بالموروث الوطني بالإضافة إلى السياحة المتحفية بالوطن العربي كونها أصبحت تمثل مؤسسة ثقافية تفاعلية مع العديد من المؤسسات الأخرى خدمة للتراث الوطني والمجتمع.// انتهى //13:43ت م0095

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تستضيف الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة العرب الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.