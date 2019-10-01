السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي عضوة في الاتحاد الأوروبي



بروكسل 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، عضوة الاتحاد الأوروبي في لجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع آنا فوتيقا، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وأطلع الدكتور الربيعة المسؤولة الأوروبية على مجمل نشاطات المركز وعمله لخدمة الفقراء والمتضررين في كافة أقطار العالم.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين المركز والاتحاد الأوروبي فيما يصب في مصلحة العمل الإنساني وتعزيزه.

وأبدت آنا فوتيقا إعجابها الواسع بجهود المركز المشهودة لدعم الدول و الشعوب المحتاجة مما جعله علامة مضيئة في تجسيد المبادئ الإنسانية.

//انتهى//

13:39ت م

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