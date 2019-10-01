السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يؤكد أهمية دعم ريادة الأعمال وتوفير مظلة داعمة لرواد الأعمال من شباب وفتيات الوطن



الأحساء 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية دعم ريادة الأعمال وتوفير مظلة داعمة لرواد الأعمال من شباب وفتيات الوطن، ودعمهم للخروج بمشروعات نوعية تلامس احتياج المجتمع، وتسهم بشكلٍ فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتدعم التحول نحو مجتمع منتج وفاعل، يواكب أحدث التقنيات، وفتح الآفاق للقطاع الخاص للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بمناسبة زيارته لمحافظة الأحساء، أمس، رئيس وأعضاء مجلس ريادة الأعمال بغرفة الأحساء، حيث اطلع سموه على الخطة الاستراتيجية للمجلس لثلاثة أعوام مقبلة، وعلى أهداف ومبادرات المجلس ومكوناته التي تضم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاضنة أعمال الأحساء بالإضافة إلى مسرعة الأعمال، موجهاً سموه بأهمية مضاعفة جهود ومبادرات المجلس من أجل تأهيل شباب الأحساء بالمهارات اللازمة وتمكينهم من دخول مجال ريادة الأعمال والمنافسة في سوق العمل.

وأكد سموه أهمية العمل على عقد الشراكات الفاعلة مع الجهات كافة ذات العلاقة بنشاط المجلس لخدمة المستفيدين ودعم المشروعات الناشئة، متمنياً للمجلس ومنسوبيه التوفيق.

وقد وافق نائب أمير المنطقة الشرقية على تسمية مركز تطوير الأعمال بغرفة الأحساء باسم سموه، ليكون مسماه "مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال" الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تبنتها غرفة الأحساء خلال الدورة العاشرة.

وثمٌن رئيس غرفة الأحساء عبد اللطيف العرفج، موافقة سموه على تسمية المركز باسمه، مؤكداً أن ذلك يأتي دعماً من سموه لرواد ورائدات الأعمال في الأحساء، ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم.

من جانبه أعرب رئيس المجلس المهندس مشاري بن عبد المحسن الجبر، عن الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ببذل قصارى الجهد لمواكبة المستجدات، بما يخدم قطاع رواد الأعمال، ويعود بالخير والنفع على الشباب والوطن الغالي، مؤكداً أن موافقة سموه على أن يحمل المركز اسم سموه، يحمّل المجلس مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات سموه، وخدمة رواد ورائدات الأعمال بالأحساء. // انتهى //

13:35ت م

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