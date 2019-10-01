السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يتسلم التقريرالسنوي لإدارة مرور المحافظة



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة جدة لعام 1440هـ ، الذي قدّمه مدير إدارة مرورجدة العميد سلمان الجميعي .

واشتمل التقرير على الأعمال المرورية ، والبرامج المنفذة المتمثلة في العمل على خفض نسب الحوادث والوفيات عن العام الماضي ، الذي تحقق ووصل لنسبة 3% بعد وضع حلول إستراتيجية هندسية ومرورية لذلك.

كما تطرق التقرير للنقاط السوداء ، وسبل معالجتها مع أمانة جدة ، وفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة ، وتكثيف تواجد رجال المرور بتلك المواقع ، بالإضافة لإقامة عدد من المحاضرات التوعوية للمجتمع ، وتدريب منسوبي الإدارة على أساليب وفن التعامل مع الجمهور والشراكات المجتمعية والتنسيق مع أمانة جدة في إزالة المركبات التالفة في الشوارع .

كما استعرض الجميعي أمام سموه ، عددًا من أعمال الضبط المروري الذي تم التركيز فيه على المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة مثل : تجاوز السرعة ، وقطع الإشارة الحمراء ، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة ، وتجاوز الخط الأصفر .

فيما أكد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق ، متمنياً سموه التوفيق لرجال المرور في أعمالهم المناطة بهم .

// انتهى//

13:23ت م

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