السعودية اليوم / مجلة الحج والعمرة تبرز الخدمات المتكاملة في قطاع الحج والعمرة في عددها الجديد



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أبرزت وزارة الحج والعمرة في عددها الجديد من مجلة الحج والعمرة، تكامل الجهود، وتوحيد الأدوار من أجل تقديم خدمات مميزة في قطاع الحج والعمرة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار بما يرتقي لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وتطرق العدد عبر كلمة لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لاستعدادات الوزارة لموسم العمرة، حيث تستقبل المملكة هذا العام ما يقارب عشرة ملايين معتمر، و 30 مليون معتمر في 2030، والتي لا تتوانى في تمكين ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم من القدوم لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي.

فيما خصص العدد كلمة لمعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أشار خلالها لإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، بهدف إتاحة المزيد من المسلمين حول أنحاء العالم فرصة القدوم إلى الحرمين الشريفين، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في استيعاب 30 مليون معتمر سنوياً.

وتابع العدد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي سيستوعب حوالي 70% من إجمالي تنقلات الحجاج والمعتمرين، إلى جانب رصد استعداد الوزارة لخدمة المعتمرين، حيث تعمل استراتيجيتها بشكل عام على تحسين الخدمات، وتستهدف رفع أعداد المعتمرين بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، وتحفيز منظومة عمل العمرة وتحسين الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

واستعرض خطط وبرامج فرعي الوزارة بكل من مكة المكرمة وجدة، حيث يعملان مع كل الجهات المعنية، على إنجاح برامج الحج والعمرة، تخطيطاً وتنفيذاً، وإشرافاً ومتابعة، لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في تيسير استضافة الحجاج والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.

كما اشتمل العدد الجديد على موضوعات منها: "قطاع الحج والعمرة .. خدمات متكاملة في إطار رؤية 2030"، و"الريادة والابتكار لتطوير منظومة الحج والعمرة"، و"منصة الحج الذكية .. رؤية المستقبل وخدمات الحاضر"، و"ملتقى ومعرض العمرة .. فعالية تواكب الرؤية"، و"مؤتمر الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات .. إحياء لروح المعرفة"، و"هدايا ضيوف الرحمن .. رسائل روحية وثقافية واقتصادية"، وغيرها من الموضوعات الثقافية والأدبية والتاريخية.

واختتم العدد بمقال لرئيس تحرير مجلة الحج والعمرة بعنوان "مرحباً بضيوف الرحمن من معتمرين وزوار"، مؤكداً خلاله حرص المملكة وبتوجيه من قيادتها الرشيدة على التيسير على المسلمين في جميع أرجاء المعمورة للقدوم لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف دون أية معوقات أو مصاعب، وإنما بكل تقدير وترحاب.

يذكر أن مجلة الحج والعمرة صدرت قبل 75 عاماً، في شهر رجب من العام 1366هـ في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وتصدر في الوقت الحالي باللغتين العربية والإنجليزية.

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13:19ت م

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