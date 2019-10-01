السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يُشارك في المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

يشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة للدول الأعضاء المزمع عقده في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، خلال يومي 2 و 3 أكتوبر 2019م.

وتعقد الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة تحت شعار "دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة".

يذكر أن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، الذي عقد في جدة عام 2002م، هو المؤتمر الذي وضع اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية تحمل عنوان "تعهدات جدة للتنمية المستدامة".

// انتهى //

13:18ت م

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