السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تبث فعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن لذوي الإعاقة عبر قناتها باليوتيوب



المدينة المنورة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

تبث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر قناتها باليوتيوب فعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم الواقع واستشراف المستقبل", التي تنظمها الوزارة ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وانطلقت فعالياتها اليوم.

يذكر أن الندوة تحظى بمشاركة 48 باحث وباحثه من 12 دولة حول العالم، يشاركون في بحوث علمية ضمن محاور الندوة, كما يصاحب فعالياتها إقامة معرضاً للجمعيات والمعاهد المعنية بخدمة ذوي الإعاقة لاطلاع الزائرين على الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.

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13:09ت م

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