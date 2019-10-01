السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة



بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية

من جهته عبّر السفير ضراب الدين قاسمي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

// انتهى //

12:52ت م

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بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، متمنياً سموه التوفيق للسفير والتقدم والازدهار لطاجيكستان حكومة وشعباً‪.من جهته عبّر السفير ضراب الدين قاسمي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //12:52ت م0076

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