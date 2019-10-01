وظائف بتخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بشركة علم

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في تخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير الأداء المؤسسي، ومدير إدارة الموردين، ومطوّر الأعمال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير الأداء المؤسسي (Corporate Performance Manager):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير إدارة الموردين (Vendor Management Manager):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

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3- مطوّر الأعمال (وظائف مُتعددة) (Business Development):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تطوير الأعمال.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/01م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير الأداء المؤسسي (Corporate Performance Manager):

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2- مدير إدارة الموردين (Vendor Management Manager):

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3- مطوّر الأعمال (وظائف مُتعددة) (Business Development):

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