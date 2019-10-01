شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لـ«مستفيدي الضمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري، لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,046,245,859 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,406,903,784 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,108,272 ريالا، بينما تم صرف 102,614,303 ريالا، ريالا لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى343,619,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

كما تم إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة والتي لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل حيث بلغت قيمتها 37.005.360 ريال". وأوضحت الوزارة أن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دوريا وبشكل مستمر، بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.