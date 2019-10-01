شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: تعيين 14152 خطيباً وإماماً ومؤذناً خلال 10 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعيين 14152 من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة خلال الأشهر الـ10 الماضية، وذلك في إطار مشروع العناية بالمساجد ومنسوبيها، كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة أن جميع من تم تعيينهم قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وأجريت لهم مقابلات شخصية.

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وقال الوزير آل الشيخ إن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعو، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها، والعناية ببيوت الله ورعايتها وصيانتها وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه.

ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة، سائلاً المولى عزوجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

يذكر أن هذه الوظائف تم سحب كثير منها من أشخاص لا يمارسون مهماتها أو مكلفين بأعمال أخرى ليست مما وضعت هذه الوظائف لأجلها.