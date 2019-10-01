، الرياض.. افتتاح أول مركز لحلول "ديلويت" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدعم تطوير الحلول الرقمية المبتكرة للقطاعين العام والخاص وخلقَ فرص العمل

افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس في الرياض، مركز "ديلويت" للحلول الرقمية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدعم المركز تطوير الحلول الرقمية المبتكرة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى خلق فرص العمل النوعية للكوادر الرقمية الوطنية؛ كونه بوابةً لتقديم الخدمات الاستشارية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

ويستهدف المركز، في مرحلته القادمة، التأهيل النوعي لـ200 من الكوادر الرقمية السعودية، إضافة إلى عمله على تنمية القدرات البشرية الوطنية من خلال برامج خاصة تشمل الابتعاث والتدريب، والعمل على الارتقاء بالخدمات الاستشارية في هذا المجال، كما سيدعم المركز جهود المملكة في بناء الاقتصاد الرقمي، وتحفيز مجتمع رقمي ينبض بالحيوية والابتكار.

ويأتي افتتاح هذا المركز منسجمًا مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وممهدًا الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات التقنية في المملكة؛ الأمر الذي سيواكبه نمو في عدد الوظائف النوعية للملتحقين بالقطاع، إضافة إلى دعم جهود الوزارة في تنمية القدرات الرقمية للشباب السعودي.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وقّعت، نهاية شهر أغسطس الماضي، اتفاقية مع شركة "نوكيا" العالمية؛ لإطلاق مركز عالمي لدعم وتطوير البرمجيات، يتضمن وحدة لتطوير برمجيات نوكيا بإدارة شباب سعودي، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة بالأبحاث في المملكة "مختبرات رقمية"، واستحداث برامج تدريبية لتنمية المواهب المحلية والتعاون فيما يخص حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء.