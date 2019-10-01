- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فُوجئ "أبو حمد" بغياب ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية الذي يحمل النجوم، ولَم يجد في السوق سوى المستويات بالأحرف الهجائية والألوان من الأحمر صعوداً حتى الأخضر بلونيه الفاتح والداكن.
وبصحبة زوجته "أم حمد" استمرا في البحث قبل أن يتبيّن لهما أن عملية توحيد معلومات البطاقة ألغى النجوم وطال كل الأجهزة.
وانطلقت حملة "بدلناها..#اختر– لونك"، وتختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزه الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعوداً إلى الأخضر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم، لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 12:41 PM
غياب ملصقه كانت مفاجأة لهما في رحلة البحث قبل أن يتبين لهما توحيد المعلومات
فُوجئ "أبو حمد" بغياب ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية الذي يحمل النجوم، ولَم يجد في السوق سوى المستويات بالأحرف الهجائية والألوان من الأحمر صعوداً حتى الأخضر بلونيه الفاتح والداكن.
وبصحبة زوجته "أم حمد" استمرا في البحث قبل أن يتبيّن لهما أن عملية توحيد معلومات البطاقة ألغى النجوم وطال كل الأجهزة.
وانطلقت حملة "بدلناها..#اختر– لونك"، وتختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزه الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعوداً إلى الأخضر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم، لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.
، شاهد .. "أبو حمد وأم حمد" يكتشفان بديل "نجوم الطاقة" في الأجهزة الكهربائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "أبو حمد وأم حمد" يكتشفان بديل "نجوم الطاقة" في الأجهزة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.