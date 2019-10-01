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بعد فاجعة مدرسة "بشر بن الوليد" الابتدائية- غربي الرياض، التي شهدت وفاة أحد الطلاب نَظّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، دورة تدريبية للطلاب والمعلمين عن "الإسعافات الأولية"، ونُفِذتْ "الدورة" للتعامل مع "حالات فقد الوعي وتوقف القلب المفاجئ والغصة والرعاف".
هذا وقام على تنفيذ الدورة لهم كل من: "قائد الجمعية الكابتن والمدرب الدولي منصور بن ناصر العاطفي؛ والكابتن والمدرب الدولي حميد بن أحمد المالكي؛ والكابتن والمدرب الدولي محمد أبو حمود؛ والكابتن سليمان الربيع".
وكانت "الخليج 365" قد تابعت قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن؛ التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.
بعد "فاجعة معتز" .. تدريب إسعافي لطلاب ومُعلّمي الرياض "صور"عمر السبيعي الخليج 365 2019-10-01
بعد فاجعة مدرسة "بشر بن الوليد" الابتدائية- غربي الرياض، التي شهدت وفاة أحد الطلاب نَظّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، دورة تدريبية للطلاب والمعلمين عن "الإسعافات الأولية"، ونُفِذتْ "الدورة" للتعامل مع "حالات فقد الوعي وتوقف القلب المفاجئ والغصة والرعاف".
هذا وقام على تنفيذ الدورة لهم كل من: "قائد الجمعية الكابتن والمدرب الدولي منصور بن ناصر العاطفي؛ والكابتن والمدرب الدولي حميد بن أحمد المالكي؛ والكابتن والمدرب الدولي محمد أبو حمود؛ والكابتن سليمان الربيع".
وكانت "الخليج 365" قد تابعت قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن؛ التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:28 PM
نفّذته "غوث" للتوعية بحالات فقد الوعي وتوقف القلب المفاجئ
بعد فاجعة مدرسة "بشر بن الوليد" الابتدائية- غربي الرياض، التي شهدت وفاة أحد الطلاب نَظّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، دورة تدريبية للطلاب والمعلمين عن "الإسعافات الأولية"، ونُفِذتْ "الدورة" للتعامل مع "حالات فقد الوعي وتوقف القلب المفاجئ والغصة والرعاف".
هذا وقام على تنفيذ الدورة لهم كل من: "قائد الجمعية الكابتن والمدرب الدولي منصور بن ناصر العاطفي؛ والكابتن والمدرب الدولي حميد بن أحمد المالكي؛ والكابتن والمدرب الدولي محمد أبو حمود؛ والكابتن سليمان الربيع".
وكانت "الخليج 365" قد تابعت قضية وفاة التلميذ معتز؛ طالب الابتدائي خنقاً على يد زميل آخر له؛ في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن؛ التي سجّل فيها والد المتوفى موقفاً إنسانياً بتنازله لوجه الله.
، بعد "فاجعة معتز" .. تدريب إسعافي لطلاب ومُعلّمي الرياض "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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