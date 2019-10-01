، بعد التنبيه المتقدم للحالة الماطرة .. "مدني مكة" تدعو الجميع إلى الحيطة والحذر ،

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وانعدام الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت "الأرصاد"، في تنبيهها إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 1 من ظهر هذا اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
بعد التنبيه المتقدم للحالة الماطرة .. "مدني مكة" تدعو الجميع إلى الحيطة والحذروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-01
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وانعدام الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت "الأرصاد"، في تنبيهها إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 1 من ظهر هذا اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:23 PM
هطولات من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البَرَد مصحوبة برياح نشطة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وانعدام الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت "الأرصاد"، في تنبيهها إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 1 من ظهر هذا اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، بعد التنبيه المتقدم للحالة الماطرة .. "مدني مكة" تدعو الجميع إلى الحيطة والحذر ،
المصدر : الخليج 365
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