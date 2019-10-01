السعودية اليوم / بدء أعمال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون



مسقط 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

عقد أصحاب المعالي رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم الثامن عشر، ويستمر لمدة يومين، باستضافة من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

وناقش الاجتماع الموضوعات المشتركة بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، من بينها خطة العمل المستقبلية للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، إضافةً إلى الخدمات الإلكترونية بين الأجهزة، والإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات غير المسددة، وتفعيل الإجراءات القانونية باستخدام أدوات الإلزام على السداد. كما سيطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس على نتائج دراسة تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

يذكر أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس قد أقروا في الدورة الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة خلال شهر ديسمبر 2004م، الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس، والذي يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأنظمة فيما بين الدول الأعضاء، وفرصة مواتيه للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة على حده.

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12:27ت م

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