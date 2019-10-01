السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

// انتهى //

12:25ت م

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جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي.وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.// انتهى //12:25ت م0063

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