السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

وقال الملك المفدى " علمنا بنبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

// انتهى //

12:25ت م

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