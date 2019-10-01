السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة



سكاكا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني.

واستمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية التي تمثلت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.

ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.

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12:08ت م

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