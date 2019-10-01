السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية تصدر تقريرها للربع الثالث لهذا العام



الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تقريراً تضمن أهم منجزاته خلال فترة الربع الثالث من العام المالي 1440/1441هـ، التي تنوعت ما بين محاضرات، وندوات، وتوزيع مصاحف وكتب، ورحلات عمرة، ودورات وملتقيات وجولات دعوية، وكذلك مشاريع إنشاء وترميم وصيانة عدد من جوامع ومساجد المنطقة.

وأوضح التقرير أن الفرع نفذ (8682) محاضرة، و(20) ندوة علمية، و(4452) كلمة وعظية، و(762) دورة علمية، في حين بلغت مناشط رحلات العمرة التي نفذها الفرع (80) رحلة، كما ذكر التقرير أن الفرع نظم (604) رحلات تعليمية وترفيهية.

وجاء في التقرير أن جهود الفرع الدعوية أسفرت عن إسلام (2747) شخصاً من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد الجولات الدعوية التي قام بها دعاة الفرع (45) جولة، ونظم الفرع (246) مسابقة، كما قام الدعاة بـ (341) زيارة ميدانية للدوائر الحكومية.

وذكر التقرير أن عدد المصاحف وتراجم معاني القرآن التي وُزعت بلغ (62077) مصحفاً، ووُزع (409223) كتاباً، و(16567) شريطاً، و(45912) نشرة، كما وُزع (3005) حقائب دعوية.

من ناحية أخرى، أوضح التقرير الصادر عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، أن عدد مشاريع إنشاء وترميم وهدم وإعادة بناء مساجد وجوامع المنطقة بلغ (15) مشروعاً، كما تم تركيب القواطع الزجاجية، وأدوات ترشيد المياه في (248) مسجداً وجامع، وتهيئة (246) مسجداً وجامعاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تحظى بدعم من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال وبرامج الفروع في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

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12:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.