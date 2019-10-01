السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على مشاريع أمانة الأحساء بقيمة 2.5 مليار



الدمام 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أمس، على مشروعات أمانة الأحساء التي تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال، وذلك خلال زيارته لمبنى الأمانة، يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.

وأكد سموه على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - على تطوير المشروعات البلدية، وأن تنفذ بدقة وإتقان وفق الجداول المعتمدة لذلك، مبيناً أن قطاع التنمية البلدية يحظى برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة - أعزها الله - التي لم تدخر جهداً من أجل تطوير القطاع، وتذليل كل العقبات التي تعترض مشروعاته.

وأشار سموه إلى المتابعة الدائمة والحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهاته التي تؤكد على إتمام العمل على هذه المشروعات ودراستها الدراسة الوافية، والتأكد من ملاءمتها ومناسبتها لاحتياج المجتمع، مؤكداً على ضرورة أن تكون هذه المشروعات شاملة لأرجاء المحافظة، وأن يراعى فيها التوازن بين متطلبات اليوم والمتطلبات المستقبلية، والحرص على تفعيل عوامل الاستدامة الهندسية والبيئية في هذه المشروعات.

واطّلع سموه على شرح عن "مشاريع وخطط الأمانة" القائمة والمستقبلية قدمه أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، الذي أوضح من خلاله أن الأمانة حرصت على تعزيز أولوياتها ومبادراتها الإستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدماتية في أرجاء الحاضرة.

وأبان الملحم أن إجمالي محفظة مشاريع أمانة الأحساء بلغ 2.505.465.119 ريالاً، التي تتضمن تنفيذ مشاريع إنشائية بقيمة إجمالية 309 ملايين ريال، أبرزها إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، إنشاء وتطوير المباني والمرافق الخدماتية، مبادرات أنسنة المدن، مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، الدراسات والتخطيط، إضافة إلى مشاريع الصيانة والتشغيل والنظافة بتكاليف إجمالية تجاوزت أكثر من 1.242.000.000 ريال.

وقال: إن مشاريع الصيانة تتضمن "شبكة الطرق الحضرية - المباني والمرافق – مشاريع أنسنة المدن – مشروعات تصريف مياه الأمطار- خدمات النظافة"، تشغيل وصيانة الحاسب الآلي، إضافة إلى مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 بـ 928 مليون ريال، التي تتضمن "تحسين آليات إدارة تنفيذ المشاريع، والمشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع مبادرة أنسنة المدن، ومعالجة التشوه البصري، وتطوير أنظمة إدارة النفايات".

وبين الملحم أن المخطط العام لشبكة الطرق بحاضرة الأحساء يتجاوز في حجمه 5000 كيلومتر طولي ويشمل مجموعة تقاطعات و3 طرق دائرية رئيسة هي (طريق الملك عبدالله الدائري بطول 45 كم، طريق الهفوف الدائري بطول 6 كم، الطريق الدائري بمدينة المبرز بطول 6 كم)، كما درست الأمانة تطوير 26 تقاطعاً تم تنفيذ 13 تقاطعاً منها ويجري استكمال التقاطعات الأخرى.

ولفت أمين الأحساء النظر إلى أن الأمانة تسعى حالياً لتنفيذ 10 حدائق على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تتجاوز 165 ألف متر مربع كأحد مستهدفات مشاريع مبادرة أنسنة المدن، التي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

ورفع المهندس الملحم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يحظى به القطاع البلدي من دعمٍ واهتمام، مقدماً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الأحساء في أرجاء الحاضرة.

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12:00ت م

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