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جدة تودع حارس الملوك الفغم بوضع صورته على أكبر شاشة عرض
متابعات الخليج 365 - جدة
ودعت محافظة جدة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-، بعرض صورته على أكبر شاشة تلفزيونية على طريق الملك عبدالعزيز.
ويأتي عرض صورة اللواء المغفور له على الشاشة العملاقة، إبرازًا لمدى أهمية دوره في حراسة الملوك وإخلاصه في عمله، ومحبة الناس له.
يذكر أن اللواء الفغم قد توفي بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين صديق قديم له في منزل أحد أصدقائه بجدة.
الجدير بالذكر أن الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.
وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ثم عمل الفقيد حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وحصل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.
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