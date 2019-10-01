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حريق يلتهم شققاً مفروشة في حفر الباطن

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2019-10-01

حريق يلتهم شققاً مفروشة في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن

أخمد حريق بشقق مفروشة على طريق الملك فيصل بمحافظة حفر الباطن.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي لـ”متابعات الخليج 365” بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغاً من مواطن يوم أمس ‪الأحد 30/01/1441 عند ‪الساعة 8:19 مساءً عن حريق بشقق مفروشة بطريق الملك فيصل بحفر الباطن.

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وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف للموقع ولم يسفر الحريق عن أي إصابات والحمد لله.

 

 

 




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