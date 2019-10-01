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حوار الشعر والسرد في أدبي الرياض.. الخميس
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
ينظم نادي الرياض الأدبي، الخميس المقبل، أمسية حوارية بالتعاون مع جائزة الملك فيصل العالمية بعنوان ” حوار الشعر والسرد” يتحدث فيها الروائي الكويتي طالب الرفاعي وشاعرة عكاظ السودانية روضة الحاج، وذلك بمقره في حي الملز بالرياض.
وبين رئيس مجلس إدارة النادي د. صالح المحمود أن النادي يتشرف بالتعاون مع الجائزة التي تستضيف منتدى الجوائز العربية هذه الأيام، حيث اقتنص النادي هذه الفرصة ليظفر باثنين من المبدعين العرب في الشعر والسرد ليقيم لهما أمسية مفتوحة يتداخل فيها الحوار مع الإبداع.
ووجه د. المحمود شكره وتقديره لأمين عام جائزة الملك فيصل د. عبدالعزيز السبيل على تعاونه وتجاوبه مع طلب النادي، معتبراً ذلك فرصة للمهتمين والمبدعين لحضور أمسية مختلفة ومتجددة تثري الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة.
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