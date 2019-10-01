الأمير فيصل بن مشعل رئيساً فخرياً لجمعية الناشرين السعوديين

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - القصيم

سلم رئيس جمعية الناشرين السعوديين الأستاذ عبدالعزيز الشبانات، أمس، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الرئاسة الفخرية للجمعية، خلال استقبال سموه له ولعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

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كما قام أمير القصيم بتدشين الهوية الجديدة للجمعية وكذلك الموقع الإلكتروني.

وفي موضع ذي صلة كانت جلسة سموه ليلة البارحة في قصر التوحيد عن: الكتاب بين الورقي والرقمي، قدمها الدكتور سعد الغامدي والأستاذ محمد الفريح.