- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الأمير فيصل بن مشعل رئيساً فخرياً لجمعية الناشرين السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمير فيصل بن مشعل رئيساً فخرياً لجمعية الناشرين السعوديين
متابعات الخليج 365 - القصيم
سلم رئيس جمعية الناشرين السعوديين الأستاذ عبدالعزيز الشبانات، أمس، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الرئاسة الفخرية للجمعية، خلال استقبال سموه له ولعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
كما قام أمير القصيم بتدشين الهوية الجديدة للجمعية وكذلك الموقع الإلكتروني.
وفي موضع ذي صلة كانت جلسة سموه ليلة البارحة في قصر التوحيد عن: الكتاب بين الورقي والرقمي، قدمها الدكتور سعد الغامدي والأستاذ محمد الفريح.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير فيصل بن مشعل رئيساً فخرياً لجمعية الناشرين السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.