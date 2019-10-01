الان تتابع إطلاق إسم مدير التعليم الراحل «عبدالله الثقفي» على مدرستين بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة -الخليج 365 -عبدالله العازمي : أطلقت الادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أسم مدير عام التعليم بمحافظة جدة الراحل عبدالله الثقفي على مدرستين من مدارسها وذلك تقديرا ووفاء لجهوده. Advertisements جاء ذلك بناء على موافقة معالي نائب وزير التعليم بتغيير مسمى مدرستي ” الفيصلية المتوسطة والفيصلية الثانوية” بنين إلى مسمى مدرسة “عبدالله الثقفي”. لتكن بمسمى مدرسة (الفيصلية المتوسطة / بنين) إلى مسمى مدرسة (عبدالله الثقفي المتوسطة / بنين) . وتغيير مسمى مدرسة (الفيصلية الثانوية / بنين) إلى مسمى مدرسة (عبدالله الثقفي / بنين) .

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