تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية عبر جدارة الخدمة المدنية 1441

بدء تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية من خلال منصة التوظيف جدارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لشغل عدد 21 وظيفة إدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ليتم شغلها من الخريجين والخريجات أصحاب المؤهلات والتخصصات العلمية المناسبة، علماً بأن الوظائف على المراتب من الرابعة وحتى التاسعة، وسيتم القبول عليها وفق إجراءات التقديم على جدارة والفئات المستهدفة والشروط العامة للقبول والتسجيل.

الدخول على بوابة جدارة الخدمة المدنية والإطلاع على كافة تفاصل الإعلان الوظيفي، من أهم خطوات التقديم على الوظائف الإدارية 1441، عقب التأكد من صحة البيانات وفق آلية التقديم على بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة 3، وفي حالة وجود خطأ في البيانات يتم تقدم اعتراض ليتم فحصه من مسئولي وزارة الخدمة المدنية، علماً بأن فترة تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية 1441 ستستغرق 5 أيام فقط وبالتالي وجب سرعة فحص البيانات لمن يرغب بالتسجيل الإلكتروني.

مواعيد تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة

بداية تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية 1441 سيكون من اليوم الثلاثاء الموافق 2 صفر 1441 هجرياً، الأول من أكتوبر 2019 وعملية تسجيل طلبات شغل الوظائف متاح على مدار 24 ومن المقرر غرق بوابة جدارة الخدمة المدنية يوم 6 صفر 1441، ووفق آلية التقديم على جدارة يجب تحديد الإعلان الوظيف وتحديد الرغبة المكانية وفق الأولوية للمتقدم أو المتقدمة ثم إدخال باقي البيانات وحفظ الطلب، لحين إجراء عملية الفاضلة وتحديد أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية بالوزارة.

وظائف وزارة الحج والعمرة والفئات المستهدفة

توزيع وظائف وزارة الحج والعمرة 1441 الإدارية لكل مرتبة وظيفية، يمكن التعرف عليها من جدول تصنيف الوظائف المبيد أدناة.

كما يمكن التعرف على الفئات المستهدفة لشغل الوظائف من الخريجين والخريجات، ومنهم خريجي وخريجات المعاهد والدبلومات المتوسطة، والبكالوريوس، علما بان الأولوية في شغل الوظائف للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية وفق البيان الموضح أدناة.

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رابط التقديم على جدارة

يبدأ التسجيل في الوظائف الإدارية المشار إليها بعالية من اليوم الثلاثاء، عبر الدخول على موقع وزارة الخدمة المدنية، ومنه منصة التوظيف جدارة البوابة الإلكترونية للتوظيف في القطاعات الحكومية، واتباع تعليمات القبول والتسجيل.

نتائج القبول والترشيح المبدئية والنهائية والاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات بجميع المناطق سيكون من خلال موقع وزارة الحج والعمرة وسنرفق لكم الرابط في حينه.