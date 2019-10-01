شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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